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CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nde yere düşerek yaralandı.

02.07.2017 - 19:25
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Tekin Bingöl, Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde Kartepe yokuşunu çıkarken aniden yere düştü. Hızla müdahale edilen ve ambulansa alınan Bingöl'e ilk müdahale burada yapıldı.

DİZLERİNDE SIYRIKLAR OLUŞTU

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bingöl' ün kollarında ve dizlerinde sıyrıklar oluştuğu, Bingöl'e ilk müdahalenin ambulansta yapıldığı bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl' ün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılacağı öğrenildi.

CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı VİDEO

CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı

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