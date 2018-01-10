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CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar

Bülent Tezcan, MYK toplantısının hemen ardından basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Devlet Bahçeli'yi gündeme getirdi ve "Yavru iktidar" diyerek dalga geçti.

DHA | 10.01.2018 - 17:11..
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CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak zirve" olarak nitelenen görüşmesiyle hemen hemen aynı saatlerde gerçekleşen CHP MYK toplantısında, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi de gündeme geldi.

AKILLARINCA BAHÇELİ İLE ALAY ETTİLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kendince MHP ile alay ederek "Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış." dedi:

CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile ittifak için buluştu VİDEO

"GELİNEN NOKTA: YAVRU İKTİDAR ÜSLUBU"

"Geçmişte sayın Erdoğan, sayın Bahçeliyi ve MHP'yi yavru muhalefet diye tabir ederdi. Onlar da bundan çok rahatsız oluyordu. Olabilir partiler birbirine yaklaşabilir. Ama şu soru cevaba muhtaç; Ana muhalefet partisi, ana iktidara taliptir. Ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu."

"ALLAH MUHABBETİNİZİ ARTIRSIN"

"Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap sayın Bahçeli'den geliyor." diyen Bülent Tezcan "Sayın Bahçeli muhabbetinizi Allah arttırsın. Ak Parti'nin sözcüsü var Mahir Ünal söylemesi gerekeni söylüyor. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir." diye konuştu.

CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar

"ŞİMDİ NE OLDU?"

Tezcan, "Erdoğan'ın yanında olan herkes yerli ve milli. Onun dışındaki herkes yanında olmayan FETÖ'cu ve bölücü diye bir siyaset kültürü yaratılmaya çalışılıyor. Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Bazılarını anlamayız ama bazıları da güzeldir. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz." dedi.

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