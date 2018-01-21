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CHP'li Tezcan'dan Afrin açıklaması: Desteğimiz tamdır

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Atılması gereken bir adımdı." dedi.

DHA | 21.01.2018 - 13:53..
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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Tezcan, Afrin harekatını desteklediklerini belirterek, "Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Harekatın hedefine ulaşıp Mehmetçik'in burnu kanamadan ülkemize dönemesini arzu ediyoruz. Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun.

"BU HAREKATA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Zeytin Dalı' Harekatı atılması gereken bir adımdı. Doğru bir harekattır. Ama diplomasiyi masadan kaldırmak demek siyasi çözümü unutmak ve yok etmek demektir. Bu uzun süreli bir çözümsüzlüğe teslim olmak demektir. Her ikisini birlikte yürütmemize hiçbir engel yoktur.

"BAHÇELİ KONUYU İÇ SİYASET MALZEMESİ HALİNE GETİRMESİN"

Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Bahçeli konuyu iç siyaset malzemesi haline getirmesin" dedi.

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