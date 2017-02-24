CHP'li Tuncay Özkan'dan 'köylü kadın' özrü

CHP'li vekilin, "Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı" sözleriyle yaptığı paylaşımındaki kadının, CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olduğu ortaya çıkmasının ardından özür metni yayınladı.

"EDİTÖR YAYINLADI ÖZÜR DİLERİM"

Özkan, "Aşkale Federasyonu Başkanlığı da yapan televizyoncu Hüsniye Kaya'nın videosu sayfa editörü tarafından sosyal medyada görülmüş ve 'Anadolu köylüsünden anlamlı hayır' başlığı ile yayınlanmıştır. Ancak alınan kaynaktaki "köylü kadın" ibaresi aynen aktarıldığı için köyde yaşayan bir kadın izlenimi doğmuştur. Bu dikkatsizlik nedeniyle ben sayfamızı izleyenlerden özür dilerim." dedi.

Hüsniye Kaya'nın köylü kadın taklidi VİDEO

CHP'li vekilin köylü dediği kadın tanıdık çıktı