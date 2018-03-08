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CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

Zonguldak Belediye Meclisi toplantısında CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdü.

DHA | 08.03.2018 - 14:02..
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Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir başkanlığında Belediye Nikah Salonu’nda yapılan toplantıda, 'Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün iskansız konutlarla ilgili olarak su ücret tarifesi düzenlenmesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu' okundu.

MHP'Lİ KADIN KOLLARI BAŞKANI SÖZ İSTEDİ

Raporun okunmasının ardından CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan ile kendisine konuşmak için söz verilmediğini söyleyen MHP Kadın Kolları İl Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Mevlüde Yalçıner arasında tartışma çıktı.

CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

"DÖVECEK MİSİN?"

Oturduğu yerden kalkarak Yalçıner'in oturduğu masanın önüne gelen Özdoğan'a, ayağa kalkan Mevlüde Yalçıner, "El kol hareketi yapma bana. Dövecek misin? Ne yapacaksın yani?" dedi.

CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü VİDEO

CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

BELEDİYE BAŞKANI ARAYA GİRDİ

Araya giren belediye başkanı Akdemir, Yalçıner'in elini tutup sakinleştirmeye çalışarak, "Aşk olsun yani. Ben bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha sakin olmanızı istiyorum." dedi. Özdoğan, diğer meclis üyeleri tarafından salondan çıkartıldı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise yaşanan olayın ardından meclis üyelerinin bir daha belediye meclisi toplantısına katılmayacaklarını söyleyerek, "Daha önceden de buna benzer bir hadise yaşanmış ve böyle bir durumun bir daha yaşanması halinde meclis toplantısına katılmayabileceğimizi söylemiştim. Bu yaşanan son hadise bardağı taşırmıştır. Bu saatten sonra özründe bir manası olmayacağından MHP olarak meclis toplantısına katılım sağlamayacağız." dedi.

CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü

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