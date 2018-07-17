taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,7952
EURO
5,5913
ALTIN
189,24
PETR
72,1900

CHP'li Vekil: Adıyamanlılar çocuk yapmaktan vazgeçti

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'daki kadın-doğum doktoru sıkıntısına dikkat çekerek, bunu esprili bir şekilde anlattı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 20:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Vekili Abdurrahman Tutdere, şehrindeki doktor sıkıntısını ilginç bir şekilde dillendirdi.

"KADIN-DOĞUM UZMANI ATANMASINI İSTİYORUM"

CHP'li Tutdere sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Adıyaman'da; Samsat, Çelikhan, Tut ve Gerger ilçesinde kadın hastalıklar ve doğum uzmanı yok. Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi'nde bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastalar gece 1'den sabah 6'da sıra almak için kuyruğa giriyorlar. Adıyaman'a ve ilçelerine acilen kadın-doğum uzmanı atanmasını istiyorum. Adıyamanlılar kadın-doğum uzmanı bulunmadığından dolayı neredeyse çocuk yapmaktan vazgeçer hale geldiler."

CHP'li vekil: Adıyamanlılar çocuk yapmaktan vazgeçti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

968
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

850
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

78
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

134
MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

354
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

72
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM