CHP'li vekil AK Partili vekili muhtar sandı

Referandum çalışmaları kapsamında Domaniç Muhtarlar Derneğini ziyaret eden TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu'nun, muhtarlarla toplantı yaptığı sırada salona CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm girdi.

MUHTAR SANDI FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM DEDİ

Bu sırada Dernek Başkanı Mehmet Ayverdi'nin masasında oturan Kavuncu'nun yanına yaklaşan Tüm, "Sayın Muhtarım hayırlı günler. Sizinle bir fotoğraf çektirelim." deyince Kavuncu da "Sayın Vekilim, ben muhtar değil milletvekiliyim. Sağlık Komisyonu Başkanıyım. Nasıl tanımazsınız?" ifadesini kullandı.

"SİZİ TANIMAZ MIYIM VEKİLİM"

Bunun üzerine CHP'li Tüm de "Kusura bakmayın, muhtarlar derneği dedikleri için öyle dedim. Sizi tanımaz mıyım vekilim." diye konuştu.

Yaşanan diyaloğun ardından, milletvekilleri birbirilerine sarılarak hatıra fotoğrafı çektirdi.