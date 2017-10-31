Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasının istenmesi, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifası tartışıldı.

CHP'Lİ PEKŞEN'DEN "MAL VARLIĞI" İDDİASI

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ davasında tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve baklavacı Faruk Güllü hakkındaki kararı değerlendiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bu iki sanığın mal varlığına tedbirin kaldırıldığını iddia etti.

Gazeteci Nagehan Alçı, vekilin bilgisinin doğru olup olmadığını sorarken Pekşen emin olduğunda ısrar etti.

"BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANINI BUNUNLA MI TEHDİT ETTİLER.."

Haluk Pekşen iddia ettiği bilgi üzerinden "Acaba Balıkesir belediye başkanına 'Siz istifa etmezseniz, çocuklarınızın üzerine şirketler kayıtlı, onların mal varlıklarına el koyarız' denilmiş olabilir mi?" şeklinde bir tez ortaya attı.

NAGEHAN ALÇI CHP'Lİ VEKİLİ DÜZELTTİ

Pekşen sözünü bitirir bitirmez Nagehan Alçı, Pekşen'in bilgisinin yanlış olduğunu gösteren güncel haberi okudu.

Nagehan Alçı söz konusu haberde, tahliye ediklenlerin savunmalarını tamamlamaları sonrası tahliye edilmeleri nedeniyle mal varlıklarına tedbirin kaldırıldığını, buna karşın Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü'nün, savunmaları eksik olduğundan tahliye taleplerinin reddedildiği ve mal varlıklarına uygulanan tedbirin devamına karar verildiğini aktardı.

"Kavurmacı tezi" çürüyen Haluk Pekşen, yargılananların mal varlıklarına uygulanan tedbirin neden kaldırıldığına dair bir soru daha yönelterek düştüğü zor durumu geçiştirmeye çalıştı.

CHP'li vekil canlı yayında yanlış bilgi kurbanı oldu