CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra halka sunulacak olan anayasa değişikliği teklifi referandumu öncesi, ünlüler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor.
CEM YILMAZ 'BEN BURADAYIM' DEDİ
Sosyal medyada bazı ünlü isimlerin başlattığı Evet kampanyasından sonra, Cem Yılmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk önünde çekilen fotoğrafı paylaşıma sokuldu.
Cem Yılmaz'ın 17 Ocak'ta "Ben buradayım!" notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada Hayır propagandası yapanların malzemesi oldu.
CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI
Cem Yılmaz'ın tweet'ini alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Güzel insan.. Önünde durduğu resim rehberimiz olsun.." dedi.