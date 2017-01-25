taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.208
USD
3,7951
EURO
4,0703
ALTIN
146,84
PETR
55,3000

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

Cem Yılmaz'ın tweet'ini alıntılayan CHP'li Eren Erdem, Atatürk'ün rehberimiz olması gerektiğini söyledi.

25.01.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra halka sunulacak olan anayasa değişikliği teklifi referandumu öncesi, ünlüler oylarının rengini belli etmeye devam ediyor.

CEM YILMAZ 'BEN BURADAYIM' DEDİ

Sosyal medyada bazı ünlü isimlerin başlattığı Evet kampanyasından sonra, Cem Yılmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk önünde çekilen fotoğrafı paylaşıma sokuldu.

Cem Yılmaz'ın 17 Ocak'ta "Ben buradayım!" notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada Hayır propagandası yapanların malzemesi oldu.

CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

Cem Yılmaz'ın tweet'ini alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Güzel insan.. Önünde durduğu resim rehberimiz olsun.." dedi.

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

 

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

600
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

33
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

42
DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

78
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

72
Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

Ronaldo arabasını kenara çekip ambulans çağırdı

8
Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM