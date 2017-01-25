CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

Instagram'ın test ettiği canlı yayın yapma özelliği Türkiye'de kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.

Çin'de yapımı 6 yıl sürecek ve 698,4 milyon dolar harcanacak proje için çalışmalar başlatıldı.

Çin'de dünyanın en büyük ışın tesisi inşa edilecek

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Motorine indirim

PÜİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6-7 kuruş indirim geleceğini duyurdu.