CHP'li vekil hakkında hukuki süreç başladı

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliğinden, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in "darbe girişimi öncesinde Bakan Işık'ın, Adil Öksüz ile görüştüğü" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Erdem'in iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık'a yönelik ortaya attığı gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan deli saçması iddialarına ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır." bilgisi verildi.