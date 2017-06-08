taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5423
EURO
3,9936
ALTIN
146,77
PETR
48,3700

CHP'li vekil kadınlara özel vagonu protesto etti

Talep üzerine Bursa'da başlayan erkeklerin de kullanabildiği "kadın öncelikli vagon" uygulamasını istemeyenler var.

08.06.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li vekil kadınlara özel vagonu protesto etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş, talep üzerine trenlerinin en son vagonlarında kadınlara öncelik tanımaya başladı.

Bursa'dabugün'ün haberine göre erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıklandı.

'BAYAN YOLCULARIMIZA ÖNCELİKLİ VAGON'

Buna göre, uygulamanın mevcut durumdan tek farkı, "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" yazısının bulunması...

"BU ANLAYIŞLA ÇÖZÜLEMEZ"

Fakat "Bu bir başlangıç, bunu biliyoruz." diyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki gösterdi:

"Biz bu zihniyetin kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz."

CHP Bursa Milletvekili kadın öncelikli vagona tepkili VİDEO

İlginizi Çekebilir
Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı
Ankara'da DHKP-C bağlantılı isimler için düzenlenen eylemde CHP'li vekile gaz fişeği isabet etti.
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi
PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeyen Mehmetçik, kanlı terör örgütüne üst üste darbeler vurmaya devam ediyor.
Türkiye'nin Katar'daki askeri üssü
Krizin odağındaki ülke olan Katar'da bulunan Türk askeri üssünden, görüntüler ortaya çıktı.
Tuğrul Türkeş Deniz Seki'nin tahliyesini yorumladı
Türkeş'ten cezaevinden tahliye olan Deniz Seki'nin ismini vermeden medyada yer alan haberlere tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

39
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

10
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

110
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

19
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

62
Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

Avusturya Başbakanından iftarda İslamofobi karşıtı mesaj

32
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM