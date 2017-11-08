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CHP'li vekil Meclis'e tezekle geldi

CHP'li Arık, ucuz et uygulamasının besiciyi zora soktuğunu kaydederek Meclis'e getirdiği tezeği Bakan Fakıbaba'ya göndereceğini söyledi.

08.11.2017 - 11:51
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CHP'li vekil Meclis'e tezekle geldi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına oyuncak dana ile poşetlere konulan tezek ve hayvan yemleriyle geldi.

Arık, basın toplantısına getirdiği oyuncak danayı göstererek, 8 aylık dananın fiyatının 6 bin lira olduğunu, besicinin bu danayı kesime göndermek için yaklaşık 10 ay beslediğini anlattı.

CHP'li vekil Meclis'e tezekle geldi VİDEO

"BESİCİNİN KÂRI TEZEK"

Çetin Arık, yem, ezme arpa, saman, kepek, yonca, mısır silajını tek tek göstererek, fiyatları hakkında bilgi verdi. Elindeki gübreyi de gösteren Arık, "6 bin liraya alınan dana 10 ayda yaklaşık 4 bin liralık yem yedi. Yani besicimize maliyeti 10 bin lira oldu. Peki besicinin karı ne? Kârı şu gördüğünüz tezek." dedi.

CHP'li vekil Meclis'e tezekle geldi

Elindeki tezeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya göndereceğini belirten Arık, "Gübreyi sarayın bahçesinde ya da kendi bahçesinde çiçeklerin dibine koyabilir. Paketleyip göndereceğim. Çiftçiler ile görüştüm, benden ricası, 'bakana iletirseniz teşekkür ederiz' dediler. Paketleyip göndereceğim." diye konuştu.

CHP'li vekil Meclis'e tezekle geldi

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