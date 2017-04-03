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CHP'li vekil okey masasında

İstanbul'da referandum çalışmalarına ara veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kahvehanede okey oynadı.

03.04.2017 - 11:44
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CHP'li vekil okey masasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için uyarılarda bulunarak, "Konken oynamayın, sandığa gidin." ifadelerini kullanmıştı.

REFERANDUMA ARA

İstanbul'da referandum çalışmalarına devam eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kahvehaneye girerek okey masasına oturdu.

"KAHVEHANE SPORLARI..."

101 okey oynayan CHP'li vekil, masada çekilen fotoğrafını "Kahvehane sporlarını da ihmal etmeden hayırlı bir gün geçirdik." notuyla paylaştı.

CHP'li vekil okey masasında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konkenli referandum çağrısı haberi

CHP'li vekil okey masasında

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