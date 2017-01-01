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CHP'li vekil olay yerine gitti

CHP'li Akif Hamzaçebi, Ortaköy'deki saldırının yaşam tarzına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 11:42
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CHP'li vekil olay yerine gitti

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, kanlı terör saldırısının yaşandığı Ortaköy'deki gece kulübüne gitti.

Olay yerinde inceleme yaptığını söyleyen Hamzaçebi, polislerin delilleri toplamaya devam ettiğini söyledi.

YAŞAM TARZINA YÖNELİK SALDIRI..

CHP'li vekil, "Silahlı kişi veya kişiler, yılbaşı kutlamasını yapan bir grubu hedef alıyor. Bir yaşam tarzını hedef alan bir saldırı söz konusudur. Bu çok acı bir olaydır. Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir, bu yası hepimizin tutması gerekiyor." diye konuştu.

Akif Hamzaçebi: Yaşam tarzını hedef alan bir saldırı VİDEO

CHP'li vekil olay yerine gitti

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