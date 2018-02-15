CHP'li vekil: Partimizi ileriye götürmek çok zor

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbal, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Balbay, partinin 36. Olağan Kurultayı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KURULTAYDAN UMUT ÇIKMADI"

Kübra Par'ın,"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkan seçilmesini nasıl buluyorsunuz" sorusunu Balbay şöyle cevapladı: "Partide geleceğe yönelik bir heyecan var dedirtmeyi isterdik ama bu kurultaydan bir umut çıkmadı"

Seçmene gerekli heyecanın verilmediğini söyleyen CHP'li vekil, "Biz bu kurultayda 'Ülkeyi CHP yönetsin' dedirtemedik." dedi.

Mustafa Balbay: Kurultaydan bir umut çıkmadı VİDEO

"PARTİYİ İLERİ GÖTÜRMEK ZOR"

Kübra Par'ın 'Muharrem İnce seçilse farklı tablo olur muydu' sorusunu Balbay, "Her değişimde mutlaka bir enerji oluşur. Çünkü insanlara yeni bir kan ve enerji isteği vardı. Ama şimdi geldiğimiz noktada 8 seçim kaybettik. Ve bundan sonra da partiyi ileri götürmek çok zor dörünüyor." şeklinde cevapladı.