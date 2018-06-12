taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.307
USD
4,5754
EURO
5,3871
ALTIN
190,78
PETR
76,3400

CHP'li vekil: Reis'e oy verebilirsiniz

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyareti sırasında, "Reis'e oy verebilirsiniz ama milletvekilliğinde bize oy verin" dedi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Gündem

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir zaman kala milletvekillleri seçim çalışmalarına devam ediyor.

Seçim nabzını yoklamak için esnafları ziyarete giden CHP'li Ünal Demirtaş, vatandaşlarla sohbet etti.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDE KENDİMİZE OY İSTİYORUZ"

Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş,  "Cumhurbaşkanlığında Reis’e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim” dedi.

CHP'li vekil: Reis'e oy verebilirsiniz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinden ayrıntılar

77
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

183
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

113
Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

279
Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

Fenerbahçe'nin borcu 3 milyar lira

165
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

294
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM