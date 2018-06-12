24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir zaman kala milletvekillleri seçim çalışmalarına devam ediyor.

Seçim nabzını yoklamak için esnafları ziyarete giden CHP'li Ünal Demirtaş, vatandaşlarla sohbet etti.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDE KENDİMİZE OY İSTİYORUZ"

Ereğli ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığında Reis’e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim” dedi.

CHP'li vekil: Reis'e oy verebilirsiniz VİDEO