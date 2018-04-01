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CHP'li vekil Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, terör suçundan hükümlü Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istedi.

Haber Merkezi | 01.04.2018 - 15:45..
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CHP'li vekil Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

öztürk yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçundan hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü.

"SERBEST KALMASINI ARZU EDİYORUZ"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Kendisiyle görüşmemiz oldu. Cezaevi şartları ne olursa olsun özgürlüğünden şu anda mahrum olmuş durumda ve henüz yargınlanması bitmedi. Bir an önce yargılanmasının tamamlanıp serbest kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki tutukluluk bir esarete dönüşüyor.

İnsanın hayatı, bütün sevdikleri ve bütün enerjisi tutuklu olmasından dolayı boşa gidiyor. Biz hiçbir zaman tutuklu gazeteci ve milletvekilerinin bu şekilde cezaevlerinde olmalarını arzu etmiyoruz. Ziyaretimizin kendisine hem moral olması hem de destek verip bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını vurguladık. Umarım tahliye olur." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti VİDEO

 


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