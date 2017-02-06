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CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li Eren Erdem, Yenikapı mitingine 'şov' diyen Sıla'nın konserlerinin iptal edilme nedenini öğrenmek istiyor.

06.02.2017 - 14:40
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CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP'Lİ VEKİL SILA'YI SORDU

CHP'li vekil, Sıla'nın 15 Temmuz sonrası 2 konserinin birden iptal edildiğini hatırlatarak bunu sebebini öğrenmek istedi.

YENİKAPI'YA ŞOV DEMİŞTİ

7 Ağustos’da İstanbul-Yenikapı Türkiye tarihinin en büyük mitingine sahne olmuş ve farklı siyasi görüşler taşımalarına rağmen 5 milyon kişi bu mitingde buluşarak Türkiye’nin birlik beraberliğini tüm dünyaya göstermişti. Şarkıcı Sıla’nın bu mitinge katılmayacağını belirterek, “Böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti.

CHP'li vekilin soru önergesinde şu ifadelere yer kullanıldı; "15 Temmuz sonrası düzenlenen mitinge katılmayı reddeden Sıla’nın iki konserini birden iptal eden Kültür A.Ş., konser verecek sanatçıları siyasi kriterlere göre mi belirlemektedir?"

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu

CHP'li vekil Sıla'nın iptal edilen konserlerini sordu


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