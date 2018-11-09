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CHP'li vekil Türkçe ezan çıkışını savunacak

Türkçe ezan tartışmasıyla tepkilere neden olan Öztürk Yılmaz, kendisini savunacak.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 10:02..
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CHP'li vekil Türkçe ezan çıkışını savunacak

CHP'li vekil Türkçe ezan çıkışını savunacak

CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili kendisini savunmak için basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

SAAT 11.30'DA AÇIKLAMA

Yılmaz, toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirecek. Saat 11.30'da açıklama yapacağını duyuran Öztürk'ün konuyla ilgili iddiasını sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

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