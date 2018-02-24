CHP'li vekilden Afrin için sahra hastanesi önerisi

CHP'nin doktor vekili Ceyhun İrgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GATA'nın kapatılmasının ardından travma ve harp cerrahisinde deneyimli hekimlerin bir çoğunun özel sektöre geçtiğini söyledi.

"BU VATANİ BİR GÖREV"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen İrgil, "Bu vatani bir görev, insani bir konu. Bu hekimlere çağrı yapılmalı. Ben de isterlerse koordinasyonu yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

İLK MÜDAHALE HASTANESİ KURULMALI

İrgil, mutlaka ön cepheye yakın bir alanda, sahra hastanesi, ilk müdahale hastanesi grubu oluşturulmasını önererek, bu konuyu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a da ileteceğini belirtti.

Özellikle Afrin'e yaklaşılıp sınırdan uzaklaştıkça, büyük çatışmalarda yaralıların Kırıkhan ve Hatay'a transferlerinde süre uzadıkça asker kayıplarının artabileceğine dikkati çeken İrgil, "Çünkü bu süreçler çok uzundur. Kırıkhan ve Hatay'a gelinen süreç şimdi bile 3 saati buluyor." diye konuştu.

"GEREKİRSE GÖNÜLLÜ OLARAK KOORDİNE EDERİM"

Askeri travmalar da dahil bütün travmalarda ilk bir saatin önemine işaret eden Ceyhun İrgil, şunları kaydetti:

"Buna altın saat diyoruz. Bu saat içindeki müdahale için mutlaka cephenin en yakın noktasına sahra hastanesi kurulmalıdır. Burada ister sivil ister eski askeri hekimler olmak üzere bir kadro oluşturulmalıdır. Ben gerekirse bunu gönüllü olarak koordine etmeye hazırım. Bakana teklifte ve çağrıda bulunuyorum. Bu genç çocuklar basit yaralamalardan kaybedilmemelidir. Çünkü bu süreçler çok uzundur. Asker ilerledikçe onunla ilerleyecek bir sahra, triaj sistemine ihtiyaç var. Sadece Kırıkhan ve Hatay'a hastaneleri takviye etmek yetmez, onların kapasiteleri belli."





