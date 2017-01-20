DEAŞ TÜRK ASKERİNE SALDIRDI

Terör örgütü DEAŞ, El Bab'da bombalı araçla Türk askerlerinin bulunduğu alana hain bir saldırı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit olurken 9 asker ise yaralandı.

CHP, TÜRKİYE'Yİ SUÇLUYOR

Şehit haberlerinin geldiği anda; Meclis'te konuşan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise, Türkiye'yi terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmakla suçladı.

CHP'li vekil, "Suriye’de ise başından itibaren Suriye’nin kendine özgü yapısı ve rejimin tutamak noktaları göz ardı edilerek tamamen yanlış bir değerlendirme yapılmıştır. Esad’ın kısa zamanda gideceği düşüncesiyle bu ülkede bir Müslüman Kardeşler yönetimi kurmaya girişilmiştir. Başarılı olamayınca, giderek artan ölçüde, önce ÖSO gibi bir silahlı müdahale gücü oluşturulmuş, bununla sonuç alamayınca Esad’ı devirebilecekleri düşüncesiyle IŞİD ve El Nusra dâhil her türlü vahşi terör örgütlerine yardım ve yataklık edilmiş, sınırlarımız bu örgütlerin cirit attıkları birer elek hâline dönüşmüştür." diye konuştu.

CHP'li vekilden DEAŞ'a yardım yalanı VİDEO

CIA BİLE ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'tan petrol almakla suçlayan CIA, Türkiye'den özür dilemişti.