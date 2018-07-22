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CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Korku dağları sarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'birileri koltuk derdinde' çıkışına Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen vekilden cevap geldi.

Haber Merkezi | 22.07.2018 - 11:35..
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CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Korku dağları sarmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili yaptığı "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" açıklamasına CHP'li muhaliflerden tepki geldi.

"KORKU DAĞLARI SARMIŞ"

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Korku dağları sarmış

CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na: Korku dağları sarmış

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