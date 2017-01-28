Burak Yılmaz Anayasa değişikliğini öngören referandum öncesi sosyal medya üzerinde başlayan ‘Evet’ kampanyasına katılarak "Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" sözlerini içeren videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz’da Burak Yılmaz’ın çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden kendisi çektiği ve "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" sözlerini içeren video paylaştı.

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması-İZLE

CHP'Lİ VEKİLDEN HEMŞEHRİSİNE TEPKİ

Ereğli ilçesinde doğup büyüyen ünlü şarkıcı Murat Boz’un bu paylaşımına sinirlenen hemşehrisi CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise kendisini hayırsız evlat olmakla suçladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ BİR İTİRAZIMIZ YOK

Konuşmasında anayasa referandumunu eleştiren Demirtaş “Türkiye’nin 93 yıllık rejimi değiştirebilecek bir anayasa değişikliğini referanduma götürme kararı aldı meclis. Anayasalar tabi ki değiştirilebilir, kutsal metinler değillerdir. Ancak, Anayasalar toplumsal mutabakatla ve uzlaşmayla gerçekleşir. MHP’nin küçük bir desteği ile bir anda Türkiye’nin gündemine geldi ve bu anayasa taslağı halktan gizlenerek geçirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu toplumsal mutabakatla gelen bir anayasa teklifi değil. Millet meclisini tabelaya dönüştüren, milletvekillerini bankamatik memuru haline getiren, hiçbir işlevi olmayan kurum haline getiren bir teklif bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir itirazımız yok. Milletimizden onay alan herkes bu yetkilere sahip olacak. Ama Allah geçinden versin Sayın Erdoğan’da bir fani. O’da bir gün hak vaki bulacak. Ondan sonra ne olacak? Burada bizim eleştirdiğimiz kişi değil, Sayın Erdoğan değil. Biz sistemi ve rejim değişikliğini eleştiriyoruz” dedi.