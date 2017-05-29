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CHP'li vekilden stadyumlar için isim önerisi

CHP'li Osman Budak, stadyumlardaki arena isimlerinin kaldırılmasından sonra Atatürk adının geri gelmesi gerektiğini ifade etti.

29.05.2017 - 13:08
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CHP'li vekilden stadyumlar için isim önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "arena isimlerinin kaldırılması" ile ilgili açıklamasını hatırlattı.

SİMGELEŞMİŞ İSİMLER...

Stadyumların simgeleşmiş isimlerinin kaldırıldığı süreçte, Erdoğan'ın haklı itirazlara kulak tıkadığını ve seyirci kaldığını savunan Budak, açıklamasında şu ifadeleri kulandı: "Şimdi arenalar kaldırılıp, stadyumlar geri gelecekse, o stadyumların simgeleşmiş isimleri de geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi.

"ATATÜRK ADLARI İADE EDİLMELİDİR"

Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir. Malatya'daki yeni stadyuma İnönü adı verilmelidir. Eğer sadece arenalar kalkacaksa, rahatsızlık duyulan kavramın arena değil, Atatürk ve İnönü isimleri olduğu anlaşılacaktır."

(Değişen stat isimleri)CHP'li vekilden stadyumlar için isim önerisi

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