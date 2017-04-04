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CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

04.04.2017 - 05:52
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CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

Dün CHP'li vekil Murat Emir'in referandum çalışmaları kapsamındaki adresi Ankara'nın Nallıhan ilçesi oldu. Nallıhan'da pazarları, esnafı ziyaret ederek Hayır oyu isteyen Emir'e vatandaşların ilgili oldukça düşüktü.

Bir kahvehaneye girerek konuşma yapan CHP'li vekili vatandaşlar dinlemeyerek iskambil oynamaya devam etti.

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi-İZLE

VATANDAŞLAR TEPKİSİZ KALDI

Konşumasında "Evet diyenin de Hayır diyenin de başımızın üzerinde yeri var ama biz Hayır diyoruz. Bu bir parti meselesi değil. Aman dikkat edin. Bu değişikte bütün yetkiler bir kişiye veriliyor. Bu yetkiyi ben babama vermem." dedikten sonra kahvehaneyi terk etti. CHP'li vekilin konuşması sırasında iskambil oynayan vatandaşlardan hiçbir tepki gelmedi.

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

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