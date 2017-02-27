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CHP'li vekilin PKK iddiasına HDP'den cevap

PKK'nın EVET'i destekleyeceğini iddia eden CHP'li vekile Osman Baydemir cevap verdi: "Sayın vekilin ayıkken açıklama yapmasını öneriyorum"

27.02.2017 - 16:48
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CHP'li vekilin PKK iddiasına HDP'den cevap

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 16 Nisan'da yapılacak referandumda terör örgütü PKK'nın EVET'i destekleyeceğini iddia etti.

AYIKKEN AÇIKLAMA YAP ÖNERİSİ

PKK'ya yönelik yapılan bu açıklamaya örgütün siyasi kanadı HDP'den cevap geldi. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, söz konusu açıklamalara ilişkin "Sayın vekilin ayıkken açıklama yapmasını öneriyorum." dedi.

"BÖYLE BİR İDDİADA BULUNMAK..."

Baydemir, konuşmasına şöyle devam etti: "Bütün olup bitenler, bütün bu saldırılar, bütün bu zulümler karşısında böyle bir iddiada bulunmak, herhalde kendinde olmadığı bir zaman dilimi içerisinde yapılmış açıklamadır."

Terör örgütü PKK, 16 Nisan'da yapılacak referandumda, CHP ve HDP gibi HAYIR'ı oyu kullanılması gerektiğini açıklamıştı.

CHP'li vekilin PKK iddiasına HDP'den cevap

FOTOĞRAF: CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol

CHP'li vekilin PKK iddiasına HDP'den cevap

FOTOĞRAF: HDP Sözcüsü Osman Baydemir

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