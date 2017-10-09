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CHP'li vekilin sahip çıktığı terörist kendini patlattı

Bomba araması yapılan teröristler için askerleri suçlayan CHP'li Bekaroğlu, kendini patlatan terörist için bakalım neler söyleyecek...

09.10.2017 - 16:15
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CHP'li vekilin sahip çıktığı terörist kendini patlattı

CHP'li vekilin sahip çıktığı terörist kendini patlattı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde alınan terör istihbarat sonucu 7 terörist yakalanmıştı.

Yakalanan teröristlere yapılan bomba araması nedeniyle soyundurulmasına da ilk tepki CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan gelmişti.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI"

İnsan haklarına aykırı olduğunu belirten Bekaroğlu, yaşananlar 'rezalet' olarak nitelendirmişti.

İşte o görüntülerin ardından yine Muğla'da yapılan operasyonda 5 terörist öldürülmüş 2 terörist de kaçmıştı.

KAÇAN TERÖRİST KENDİNİ PATLATTI

Kaçan teröristlerin yakalanması için yapılan operasyonda, bugün sakladığı evde sıkıştırılan bir terörist üzerindeki bombayı patlatarak kendini imha etti.

Askerlerin, teröristlerin üzerinde bomba aramasını insan haklarına aykırı bulan CHP'li vekile en güzel cevabı kendini patlatan terörist vermiş oldu.

CHP'li vekilin sahip çıktığı terörist kendini patlattı

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