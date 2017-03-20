CHP'li vekiller Trump yönetimiyle temas için ABD'de

New York Üniversitesi'nde bazı CHP milletvekillerinin katılımıyla "Cumhuriyet Buluşması" gerçekleştirildi.

"WASHİNGTON'DA YARARLI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle diyalog kurmak için heyet olarak ABD'ye geldiklerini ve Washington'da yararlı temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"REFERANDUM PARTİ MESELESİ DEĞİL"

Washington'da "pek de iç açıcı bir ortam görmediklerini", Türkiye'de de tedirginlik verici bir durum olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'de şu anda dayatılan bir rejim değişikliği ile karşı karşıyayız." dedi. Anaysa değişikliği referandumunun bir parti meselesi değil tüm Türkiye'nin geleceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Yılmaz, demokrasinin korunması için tüm seçmenlere "hayır" tercihinin öneminin anlatılması gerektiğini ifade etti.

"PARLAMENTONUN İÇİ BOŞALTILACAK"

Yılmaz, teklife ilişkin Venedik Komisyonu'nun hazırladığı raporu anımsatarak, bu rapora göre söz konusu değişikliklerin yasama, yürütme ve yargıyı ayırmak yerine birleştirdiğini, hukukun üstünlüğünü aşındırdığını, denge ve kontrol mekanizmalarını ortadan kaldırdığını savundu. Değişiklikle Parlamentonun yetkilerinin elinden alınacağını da öne süren Yılmaz, "Getirilmek istenen, evet bizde de parlamento olacak ama yetkisi olmayacak, içi boşaltılmış olacak." ifadesini kullandı.

Türk halkının demokrasi sayesinde başı dik gezdiğini kaydeden Yılmaz, "Referandum esasen doğru ile eğrinin mücadelesidir, iyi ile kötünün, otokrasi ile demokrasinin mücadelesidir." diye konuştu.

"KENDİ İNSANINA YAPTIĞIN YANLIŞ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da konuşmasında referandum kampanyalarının eşit şartlarda yapılamadığını savundu. "Hayır" kampanyalarının yasaklarla engellendiğini öne süren Salıcı, "Böyle bir ortamın içerisinde diyorlarki 'referanduma gidelim millet karar versin' tabiki millet karar versin. Sen bizim ağzımızı kapat millet karar versin. Sen istediğin kadar konuş millet karar versin. Sen Hollanda'ya gittiğinde sana propaganda hakkı verilmediği zaman biz buna çıktık 'alçaklıktır' dedik mi? Dedik. 'Hollanda'nın yaptığı yanlıştır' dedik mi? Dedik. Yabancının sana yaptığı ne kadar yanlışsa senin kendi insanına yaptığın o kadar yanlış." dedi.

"EVET DİYENLER NEYE EVET DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

"Hayır" diyenlerin neye hayır dediğini gayet iyi bildiğini anlatan Salıcı, "Evet diyenler neye evet dediğini bilmiyor. 'Neye evet diyorsun' dediğiniz zaman hamaset yapıyorlar. 'Vatan millet Sakarya' diyorlar. 'Ecdadımız' diyorlar. 'Reis öyle istedi' diyorlar ama 'Şu madde Türkiye'nin çıkarınadır, şu madde Türkiye'ye daha büyük bir istikrar getirecektir. Türkiye'nin şu anda ciddi bir ekonomik kriz problemi var, bunları aşacaktır. Türkiye'nin dış politikada ciddi sorunları var bunları ortadan kaldıracaktır' diyebildikleri bir tek madde yok." şeklinde konuştu.

Toplantıya eski milletvekili Meral Akşener de gönderdiği video mesajla katıldı. Salonda izletilen mesajında Akşener, olağanüstü hal ve baskılar altında referanduma doğru gidildiğini savundu.