CHP'li vekiller Türk Tabipler Birliği'nde

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya karşı tek bir açıklama yapmayan Türk Tabipler Birliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin örgütün Suriye'deki uzantılarına karşı başlattığı harekattan rahatsız oldu.

Türk askerinin operasyonu durdurarak geri çekilmesini isteyen Türk Tabipler Birliği hakkında soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan odanın isminde yer alan "Türk" ifadesinin kaldırılması gerektiğini işaret etti.

TOPLU ZİYARET

Yaptığı açıklamalarla Kandil'de örgüt yöneticilerini mutlu eden TTB'ye en büyük destek CHP'den geldi.

TBMM Genel Kurulunda doktorları savunan CHP'li vekiller, bununla yetinmeyerek toplu halde TTB'ye gitti.

"BURADA EVİMİZDEYİZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Burada evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

Özel, TTB için Meclis'te en sert şekilde muhalefet etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.