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CHP'li vekiller yine 'hayır' lokması dağıttı

CHP'li vekiller, referandum çalışmaları için İstanbul Bakırköy'den sonra Esenler'de de stant açtı.

05.03.2017 - 16:15
  1. Haberler
  2. Politika

CHP

Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve hayır broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı.

"HAYIR" YAZAN TİŞÖRTLER GİYİP LOKMA DAĞITTILAR

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Esenler'de "hayır" lokması dağıttı. İki vekil kalabalığa referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda, üzerlerine "hayır" yazan tişörtler giyip lokma standının başına geçti.

CHP'li vekiller yine 'hayır' lokması dağıttı

İki vekil ve partililer daha sonra meydanda toplananlara lokma ile "hayır" broşürleri dağıttı. Bu sırada meydanda bulunan Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir grup AK Partili, lokma dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. Göksü ve beraberindekiler meydandakilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür ettiğini belirtti.


CHP'li vekiller yine 'hayır' lokması dağıttı

CHP'li vekiller yine 'hayır' lokması dağıttı

CHP'li vekiller yine 'hayır' lokması dağıttı

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