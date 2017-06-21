CHP'li vekillerden Enis Berberoğlu'na ziyaret

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü girişinde kurulu bulunan nöbet çadırını da ziyaret eden vekiller adına Muharrem İnce açıklama yaptı.

BERBEROĞLU YALNIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Enis Berberoğlu'nun yalnızlıktan şikayetçi olduğunu ve bazı televizyon kanallarını izleyemediğini söyleyen İnce, “Umarım yöneticiler bu sıkıntıları da çözeceklerdir" dedi.

“BİR TEK SAVCIYIM DİYEN DIŞARDA"

Türkiye'nin artık yarı açık bir cezaevi olduğunu dile getiren Muharrem İnce, "Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı duymuyorum, onları tanımıyorum' diyen birisi var bu ülkede. Yani yüksek mahkemeye değil ulemaya soralım diyenler var. Bugün Ergenekon duruşması var. Bir zamanlar, o davaların savcısıyım diyen birisi var. O davaların hakimleri, savcıları ya içerde tutuklu ya da kaçaklar. Bir tek savcısıyım diyen dışarıda. O da ülkeyi yönetiyor. İnsanları Silivri zindanlarında inim inim inletenler o davanın savcısıyım demekten bugün utanıyorlar mı acaba?" dedi.

“EY BAHÇELİ SENİN DE BAŞINA GELEBİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne ve yürüyüşle ilgili eleştirilere de değinen İnce, "Yürümek en demokratik, en barışçıl, en insani, bugün için en evrensel bir eylemdir; Anayasal bir haktır. Yani lütuf falan değildir. Kimsenin lütfuyla yürümüyoruz, kimsenin lütfuyla ziyaret etmiyoruz. Bu düzenin yıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kumpas düzeni, bu yargı düzeni sağlıklı değildir, demokratik değildir, uygun değildir, evrensel değildir ve dış dünyanın da bunu yadırgadığını en az bizim kadar iktidar da biliyor. Türkiye'ye yazık oluyor. Türkiye önümüzdeki süreçte bir büyük yalnızlığa gidebilir. Bizim dileğimiz temennimiz, sokaktaki yurttaşların temennisi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, milletvekillerinin dileği değildir bu. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı iktidarın sopası değildir. Yargı gücüyle muhalefeti, muhalefet etmek isteyenleri terbiye etme yeri değildir orası. Biz kimsenin sopasıyla terbiye olacak insanlar değiliz. Biz gücümüzü yasalardan alıyoruz, Anayasa'dan alıyoruz, evrensel değerlerden, hukuktan alıyoruz ve bu sokaklarda, caddelerde, yollarda yürüyerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hak arama özgürlüğünü anlatmak istiyoruz. Bizim buradaki eylemimiz, toplumun çeşitli katmanlarınca buna sahip çıkılması için bir farkındalık yaratmaktır. Biz topluma diyoruz ki bir gün hepinizin başına gelebilir bu. Ey Bahçeli, senin başına da gelebilir, ey AKP içindekiler sizin başınıza da gelebilir. Bakın dün FETÖ ile kol kolaydılar bugün FETÖ ile sözüm ona kavga ediyorlar. Bir gün biat etmeyen, Ona aykırı söylemlerde bulunan herkesin başına gelebilir bu. Onun için farkında olalım, direnelim korkmayalım diyorum." şeklinde konuştu.