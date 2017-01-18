CHP'li vekillerden mecliste ‘ayağa kalkıyoruz’ eylemi

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazının altından yaya yolu ile birleştirmesi planlanan proje için sondaj çalışmaları başladı.

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Afgan kızı kendi fotoğrafına sitem etti

Afgan kızı Şerbet Gula, Steve McCurry'in çektiği kendi fotoğrafı için "O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu.'' dedi.