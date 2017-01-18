CHP'li vekillerden mecliste ‘ayağa kalkıyoruz’ eylemi

Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turu, görüşmeleri, yargı yetkisinin bağımsız ibaresinin yanına ‘tarafsız’ ifadesinin ekleneceği birinci maddenin görüşülmesiyle başladı.
CHP'Lİ ÖZEL BAŞLATTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 18.00’da ayağa kalkarak, "81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır" dedi. CHP’li milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.
CHP milletvekiller anayasa değişikliğini protesto etti VİDEO