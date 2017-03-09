CHP'li vekillerden PKK yanlısı Aslan'la Hayır kampanyası

Avusturya Yeşiller Partisi'nin milletvekili olan Berivan Aslan her fırsatta açık açık terör örgütü PKK'ya olan desteğini belirtiyor. Yer aldığı mecliste Türkiye karşıtı kararların çıkması için en çok çaba gösteren vekillerden biri olan Aslan'a referandum konuşmasında CHP'li vekiller eşlik edecek.

TARTIŞMALARA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRDI

Referandumda PKK da Hayır diyor, CHP de Hayır diyor eleştirilerine CHP'lilerden sert tepkiler geliyordu. Ancak CHP'li vekillerin açık bir PKK yanlısı olan Berivan Aslan ile birlikte Hayır kampanyası yürütmesi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.