CHP'li vekillerden Sancıklı'ya taziye ziyareti

Bu sabah hayatını kaybeden Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancıklı için Beylikdüzü Medicana internatiolan Hastanesi'ne gelen milletvekilleri, Sancaklı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Bizim kötü günlerde değil, iyi günlerde de birlikteliğimizi korumamız gerekiyor" dedi.

TANAL: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ YANSITMAK LAZIM

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, "Kederde, tasada birlikte olmanın ve insan olmamızın, bu ülkenin ferdi ve vatandaşı olmamızın gereği olarak birlik ve beraberliği yansıtmak lazım. Bu hem bir dini görevimiz, hem örf adeditimizin gereği" diye konuştu.

Hastanede özel bir oda tahsis edilen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı taziyeleri kabul ediyor. Gün boyu AK Parti ve MHP'den çok sayıda siyasetçi hem telefonla hem de hastaneye gelerek Sancaklı'ya başsağlığı diledi.

