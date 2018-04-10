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CHP'li Veli Ağbaba sivri demirlere takıldı

İhale salonuna giremeyen CHP'li vekil, demirlerin üzerine tırmandı. Sivri demirleri aşamayan Ağbaba, geri adım atmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 07:30..
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Ankara'da bir araya gelen CHP'liler yine ilginç bir eyleme imza attı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önüne giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililer, içeriye alınmadı.

DEMİR BACAĞINA SAPLANIYORDU

Bunun üzerine güvenlik görevlileriyle tartışmaya giren CHP'li vekil, demir korkuluklara tırmandı.

Demirlerin üzerinde basın açıklaması yapmak isteyen Ağbaba, sivri demirlere takılında geri adım atmak zorunda kaldı.

Son olarak güvenlik görevlileri kapıları açarak CHP'lilerin basın açıklaması yapmasına izin verdi.

CHP'li Veli Ağbaba sivri demirlere takıldı

CHP'li Veli Ağbaba sivri demirlere takıldı

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