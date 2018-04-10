CHP'li Veli Ağbaba sivri demirlere takıldı

Ankara'da bir araya gelen CHP'liler yine ilginç bir eyleme imza attı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önüne giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililer, içeriye alınmadı.
DEMİR BACAĞINA SAPLANIYORDU
Bunun üzerine güvenlik görevlileriyle tartışmaya giren CHP'li vekil, demir korkuluklara tırmandı.
Demirlerin üzerinde basın açıklaması yapmak isteyen Ağbaba, sivri demirlere takılında geri adım atmak zorunda kaldı.
Son olarak güvenlik görevlileri kapıları açarak CHP'lilerin basın açıklaması yapmasına izin verdi.