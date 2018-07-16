CHP'li Yaşar Tüzün: Olağanüstü kurultay talep ediyoruz

Muharrem İnce cephesinden beklenen resmi açıklama geldi.

MECLİS'TE BASIN TOPLANTISI

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay istediklerini açıkladı.

DELEGELERE ÇAĞRI İMZA ÇAĞRISI

İmza sürecini başlattıklarını dile getiren Tüzün, CHP'li delegelere çağrı yaptı.

Kurultayın adı 'Değişim ve Umut Kurultayı' olacak.

624 İMZA GEREKİYOR

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

15 GÜN SÜRELERİ VAR

Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.