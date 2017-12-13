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CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, kadınların sporda daha fazla yer almasına dikkat çekmek için kadın futbolcularla maça çıktı.

AA | 13.12.2017 - 19:42..
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Mamak Şehir Stadı'ndaki maçtan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de sporun sevdirilmesi ve herkesin spora erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

"KADINLAR FUTBOL DAHİL HER SPORU YAPABİLİR"

Sporcu yetiştirmenin önemini vurgulayan Cankurtaran, "Spor içerisinde futbol, basketbol, voleybol diye değil, o renkli yelpazenin tamamını geliştirmek gerekir. Bunun için kadınların da futbol dahil her türlü sporu yapabildiğini göstermemiz gerekiyor." dedi.

CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BURADAYIZ"

Cankurtaran, kadınların sporda yer alması gerektiğini ifade ederek, "Kadınların sporda daha fazla alanda olabilmesi, top koşturabilmesi, jimnastik yapabilmesi ve her türlü alanda daha fazla olabilmeleri için dikkat çekmek adına bugün buradayız." şeklinde konuştu.

CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

BİRLİKTE FUTBOL OYNADI

Kadınların da erkekler gibi sporun her alanında bulunabileceğine işaret eden Cankurtaran, spor tesislerinin kadınların spor yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Cankurtaran, açıklamanın ardından Metropol Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla birlikte top koşturdu.

CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

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