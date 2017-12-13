CHP'li Yasemin Önet Cankurtaran'ın futbol keyfi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Mamak Şehir Stadı'ndaki maçtan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de sporun sevdirilmesi ve herkesin spora erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

"KADINLAR FUTBOL DAHİL HER SPORU YAPABİLİR"

Sporcu yetiştirmenin önemini vurgulayan Cankurtaran, "Spor içerisinde futbol, basketbol, voleybol diye değil, o renkli yelpazenin tamamını geliştirmek gerekir. Bunun için kadınların da futbol dahil her türlü sporu yapabildiğini göstermemiz gerekiyor." dedi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BURADAYIZ"

Cankurtaran, kadınların sporda yer alması gerektiğini ifade ederek, "Kadınların sporda daha fazla alanda olabilmesi, top koşturabilmesi, jimnastik yapabilmesi ve her türlü alanda daha fazla olabilmeleri için dikkat çekmek adına bugün buradayız." şeklinde konuştu.

BİRLİKTE FUTBOL OYNADI

Kadınların da erkekler gibi sporun her alanında bulunabileceğine işaret eden Cankurtaran, spor tesislerinin kadınların spor yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Cankurtaran, açıklamanın ardından Metropol Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla birlikte top koşturdu.