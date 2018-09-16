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CHP'li Büyükerşen: Belediye başkanlığını reddetmem

19 yıldır Eskişehir’in belediye başkanlığını yürüten Yılmaz Büyükerşen,CHP'nin yeniden aday göstermesi halinde, tekrar göreve talip olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 09:20..
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2014 yerel seçimlerinde Eskişehir'de yüzde 44.81 oranında oy alarak dördüncü kez belediye başkanı seçilen ve 19 yıldır Eskişehir’de hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Euronews'e yaptığı açıklamalarda, CHP'nin kendisini yeniden aday göstermesi halinde bunu reddetmeyeceğini söyledi.

CHP'li Büyükerşen: Belediye başkanlığını reddetmem

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE REDDETMEM"

Büyükerşen yaklaşık 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptığını ve Eskişehirlilerin kendisini bırakmadığını belirterek, anayasaya göre yerel seçimlerde aday tercihini yapan kurumun partiler olduğunu işaret etti. Büyükerşen, "Partim beni aday gösterirse her halde reddetmem." dedi.

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