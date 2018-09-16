CHP'li Büyükerşen: Belediye başkanlığını reddetmem

2014 yerel seçimlerinde Eskişehir'de yüzde 44.81 oranında oy alarak dördüncü kez belediye başkanı seçilen ve 19 yıldır Eskişehir’de hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Euronews'e yaptığı açıklamalarda, CHP'nin kendisini yeniden aday göstermesi halinde bunu reddetmeyeceğini söyledi.

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE REDDETMEM"

Büyükerşen yaklaşık 20 yıldan bu yana belediye başkanlığı yaptığını ve Eskişehirlilerin kendisini bırakmadığını belirterek, anayasaya göre yerel seçimlerde aday tercihini yapan kurumun partiler olduğunu işaret etti. Büyükerşen, "Partim beni aday gösterirse her halde reddetmem." dedi.