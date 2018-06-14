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CHP’li Yılmaz: F-35 uçakları seçim öncesi rüşvettir  

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye 21 Haziran'da teslim edileceğini hatırlatarak,"Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir" dedi.

DHA | 14.06.2018 - 15:31..
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öztürk yılmaz

Seçim bölgesi Ardahan’da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, parti binasında açıklama yaptı.

ABD'nin F-35’lerin teslim tarihinin seçimden 3 gün önceye denk gelmesini eleştiren Öztürk, şunları söyledi:

"F-35 SEÇİM MALZEMESİ"

"ABD firmasının 21 Haziran’da F-35’lerin teslimi konusunda bir açıklama yaptığını biliyoruz. Esasen ABD ile AK Parti hükümeti basın önünde çatışıyormuş gibi görüntüler vermelerine rağmen, bu seçim öncesi bir rüşvettir. Bu açıkça seçim öncesine getirilmek suretiyle bir şov yapılması, işte biz böyle güçlüyüz, dünya ile ilişkilerimiz gayet iyi, savunma alanında gayet iyi gidiyor görüntüsü verilmesine dönük bir tarih programlanması olarak görüyoruz biz bunu. AK Parti’nin hükümet olarak hem içerde, hem dışarda, içinde bulunduğu açmazı aşabilmek için bütün ulusal konuları seçim malzemesi yapması, seçime dönük ve seçimle alakalı her şeyi gündeme getirmesi ibretlik bir durumdur.

Ama ne olursa olsun, bütün her şey kamuoyumuzun gözü önünde oluyor. Sözüm ona, içerdeki bütün adımlar seçime dönük oluyor. Dışardaki bütün konular, Membiç planı, ABD’den F-35 alımı, AB ile bir yakınlaşma gibi gösterilmesi, güya vize kolaylığının sağlanacağı şeklinde bir imada bulunulması, bunların hepsi 24 Hazirandaki seçim öncesi içerideki kamuoyumuzu aldatmaya, yanıltmaya yönelik bir çalışma olarak görüyoruz. Bir algı operasyonu yapılıyor açıkçası."




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