CHP'li vekil Allah rızası için HAYIR oyu istedi

Konak Belediyesi'nin Çınarlı Üç Fidan Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen akşam yemeğine Roman sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticisi ile Roman mahallelerinin muhtarları katıldı.

Sözlerine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederek başlayan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yaklaşan referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'18 MADDENİN KABULÜ YA DA REDDİ İÇİN OYLAMA YAPILACAK' VURGUSU

Purçu, yapılacak oylamanın vatandaşa hiçbir fayda getirmediğini söyledi. Milletvekili olarak Anayasanın değişmesinden yana olmadığını dile getiren Purçu, referandum oylamasında partilere oy verilmeyeceğini, Anayasada değişikliği yapılan 18 maddenin kabulü ya da reddi için oylama yapılacağının altını çizdi.

"ALLAH RIZASI İÇİN 'HAYIR' DEYİN"

Purçu, "Bu değişiklikler içinde vatandaş için bir şey yok. Fakirlikle, işsizlikle ilgili sorunların çözümü yok. 18 madde içinde; başbakanlık bitiyor, bakanlıklar bitiyor, milletvekillerinin yetkisi yani kanun yapma yetkisi elinden alınıyor, bir kişiye veriliyor. Savaş ilanına bir kişi karar veriyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin paralarını, bütçesini bir kişi kullanıyor. Başkanlık sistemi diyorlar ya; Libya, Suriye, Irak başkanlık sistemiyle yönetiliyorlar ve hepsinde kan, gözyaşı var. Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyundan başka bir şey değil. Geleceğimiz için, ülkemiz, barış ve özgürlük için lütfen Allah rızası için ‘HAYIR’ deyin. Ama parti seçiminde hangi partiye oy verecekseniz verin" dedi.