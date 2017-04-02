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CHP'liler Almanya'da seçmenlerden 'Hayır' oyu istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Köln'de "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'nde referandum çalışması yaptı.

02.04.2017 - 10:33
  1. Haberler
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chp

Cankurtaran, cadde esnafına ve karşılaştığı Türklere, Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında neden “Hayır” oyu kullanmaları gerektiğini anlattı. Caddede gördüğü ilgiden memnun olan Yasemin Öney Cankurtaran'a, Cumhuriyet Halk Platformu (CHP) üyeleri de ellerinde “Hayır” yazılı dövizlerle eşlik ettiler.

"BURADA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ HUZUR İSTİYOR"

Parlamenter sistemin ve koalisyonların, bir ülkenin gelişmesi ve demokratikleşmesinin önünde engel olmadığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, “Bunun en güzel örneği Almanya'dır. Koalisyonla yönetilen Almanya dünyada ihracat lideri. Demek ki, önemli olan ülkenin iyi yönetilmesi ve demokrasinin nasıl inşa edildiğidir” dedi.

ALMANYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ KRİZİ DE DEĞİNDİ

Son dönemde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilimlere değinen Yasemin Öney Cankurtaran şunları söyledi:

“Buradan Türkiye'yi yöneten iktidara da seslenmek istiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız huzur istiyor. AKP'nin şov yapmak için Almanya, Hollanda gibi ülkelerle gerilimi arttırmasından oldukça rahatsız bir toplumla karşılaştık. Kiminle karşılaşsak bu gerilimden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Almanya'ya yöneltilen, 'Nazi uygulamaları uygulanıyor' veya 'Türkiye'yi kıskanıyorlar' gibi hakaret ya da gülünç söylemlerden kaçınılması gerektiğini söylüyorlar.”

CHP'liler Almanya'da seçmenlerden 'Hayır' oyu istedi

"DEMOKRASİ İÇİN HAYIR DEMELİLER"

Yasemin Öney Cankurtaran, Türkiye'de “Hayır” kampanyası yürütenlere karşı baskı uygulandığını dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ayrıca, “Hayır” kampanyası yürütenlerin bugüne kadar 117 darp ve engellemeyle karşılaştığını, 120 kişinin ise gözaltına alındığını söyledi.

AK Parti'nin devletin tüm imkanlarını kullanarak “Evet” kampanyasını yürüttüğünü belirten Cankurtaran, basının da ağırlıklı olarak Ak Parti çizgisinde yayın yaptığını ileri sürdü. Yurt dışında sandıkların kurulduğunu ve oy kullanma işleminin devam ettiğini hatırlatan Yasemin Öney Cankurtaran, yurt dışındaki Türklere oylarını kullanmaları çağrısı yaptı.

CHP'liler Almanya'da seçmenlerden 'Hayır' oyu istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, “Biz buradan diyoruz ki, burada yaşayan vatandaşlarımız nasıl demokratik bir yerde yaşamak istiyorlarsa, kendi vatanları için de parlamenter sistem çatısı altında, demokrasi zemini üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının ilelebet dalgalanması için 'Hayır' demeleri gerektiğini söylüyoruz.”

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