taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılı nedeniyle o dönemde kaldığı Adlon Oteli'nde etkinlik yapıldı.

AA | 24.12.2017 - 00:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP Berlin Birliği'nce düzenlenen programa, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Arı ve gazeteci Sedef Kabaş konuşmacı olarak katıldı.

VAHDETTİN, 'ASKERİ DANIŞMANI' MUSTAFA KEMAL'LE BERLİN'DE

Açılışta konuşan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, 100 yıl önce 23 Aralık'ta Atatürk'ün Veliaht Vahdettin'in yanında askeri danışman olarak Berlin'e geldiğini ve Adlon Oteli'nde konakladıklarını hatırlattı.

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

"KALDIĞI ODA TESPİT EDİLİRSE PLAKET TAKTIRACAĞIZ"

Kolat, Vahdettin ve Atatürk'ün Berlin'deki otelde İmparator 2. Wilhelm'in misafiri olarak kaldığına dikkati çekerek, ''Bugün bu otelde hangi odada kaldığını maalesef geçmişte yaşanan yangın nedeniyle bilemiyoruz ancak otel idaresiyle görüşmelerimiz sürüyor. Kaldığı odanın tespit edilebilmesi durumunda o odaya bir plaket takılması için çaba sarfediyoruz.'' dedi.

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

2. Dünya Savaşı sonrası tahrip olmuş Adlon Oteli

"ATATÜRK, TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERMİŞTİR"

Kolat, Atatürk'ü bir vesileyle tekrar anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk'ün Türk-Alman ilişkilerine önem veren bir lider olduğunu kaydetti.

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

İlginizi Çekebilir
Tunus'ta 'İsrail'le normalleşmeyelim' protestoları
İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi girişimlerinin suç kapsamına alınması yönünde gösteri düzenlendi
Putin: Rusya'yı durduracak hiçbir güç yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin zaferden zafere koşacağını ve hiçbir gücün ileriye dönük bu harekete engel olamayacağını belirtti.
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet
Suudi hükümetinin, gözaltına alınan Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.
Bali Adası'nda Agung Yanardağı yeniden faal
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

44
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

106
Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

18
Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

1
Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

15
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

9
Uludağ'da 6 dağcı kayıp

Uludağ'da 6 dağcı kayıp

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM