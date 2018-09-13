CHP'liler ateşkes yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 27-28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bolu'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir kamp yapacak.

CHP NORMALLEŞMEK İSTİYOR

Kampta CHP'nin normalleşme süreci konuşulacak. Buna göre Genel Merkez artık muhaliflerle ateşkes yapmak istiyor. Böylece CHP yerel seçimlerde iddiasını sürdürebilecek.

İNCE'YE İBB BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLİFİ

Gündemde ateşkesin tam bir şekilde sağlanabilmesi için Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belesiyesi başkan adaylığını teklif de var.

İnce, geçtiğimiz günlerde böyle bir teklife yeşil ışık yakmıştı.