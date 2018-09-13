taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09535
Euro
7.1288
Altın
1204.655
Borsa
95725.61
Gram Altın
236.738

CHP'liler ateşkes yapacak

24 Haziran seçim yenilgisinin ardından karışan parti gündemine artık yerel seçimi alarak bir süreliğine normalleşmek istiyor.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'liler ateşkes yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 27-28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Bolu'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir kamp yapacak.

CHP NORMALLEŞMEK İSTİYOR

Kampta CHP'nin normalleşme süreci konuşulacak. Buna göre Genel Merkez artık muhaliflerle ateşkes yapmak istiyor. Böylece CHP yerel seçimlerde iddiasını sürdürebilecek.

İNCE'YE İBB BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLİFİ

Gündemde ateşkesin tam bir şekilde sağlanabilmesi için Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belesiyesi başkan adaylığını teklif de var.

İnce, geçtiğimiz günlerde böyle bir teklife yeşil ışık yakmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

Başkan Erdoğan'dan Merkez Bankası'na tepki

330
Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

Kurşun Mehmetçik'in miğferini sıyırıp geçti

124
Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

Dilek Hanif THY'nin yeni kıyafetlerini beğenmedi

0
Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

Giresun'daki PKK operasyonunun ayrıntıları

73
Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

Cumhuriyet'in Kandil muhabiri görevinden ayrıldı

56
Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD müttefik konusunda karar versin

137
Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

Boş masa ayarlayan Suriyeli Adem

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM