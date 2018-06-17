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CHP'liler başörtülü kadını yalancılıkla suçladı

CHP'li başörtülü bir kadın, CHP standını ziyaret etmek isterken standdaki görevliler trafından yalancılıkla suçlandı. Bu duruma öfkelenen kadın sinir adeta sinir krizi geçirdi.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 14:55..
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CHP'liler başörtülü kadını yalancılıkla suçladı

Sosyal medyada yayınlanan görüntü günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Neresi olduğu belli olmayan görüntülerde başörtülü bir kadının, CHP standında partililer ile görüştüğü ve görüşme sırasında da kadına "başörtülü olduğu için" CHP'li olamayacağı ve kendisinin yalan söylediği belirtiliyor.

Bu durum üzerine öfkelenen kadın CHP'li olduğunu kanıtlamaya çalışırken adeta öfke nöbeti geçirdi.

CHP'liler başörtülü kadını yalancılıkla suçladı

YALANCI MUAMELESİ YAPTILAR

Kadın partiye üye olduğunu söylediyse de stanttaki görevliler bu duruma inanmadı, üstüne üstlük kadının ispat girişimleri de başörtülü kadın CHP'li olduğuna partilileri inandıramadılar ile savuşturuldu. Bu duruma daha çok sinirlenen kadın çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıysa da başarılı olunamadı.

Başörtülü kadın CHP'li olduğuna partilileri inandıramadı - VİDEO

GÖSTERİCİLERE TEPKİ

CHP standında yaşanan olayın görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntülere her esimden tepkiler yükselirken, "Türkiye'nin birleştirici gücü" mottosuyla yola koyulan CHP'ye "başörtüyü seçim malzemesi olarak kullanıyorlar" yorumları yapıldı.

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