CHP'liler bu kez 'hayır' pilavı dağıttı

Referandum oylamasında ‘hayır’ oyu isteyen Cankurtaran, “Çok önemli günlere az kaldı. Nasıl ki 1923’te bütün Türkiye ile beraber cumhuriyeti kurduysak 16 Nisan’da da ‘hayır’ı ile inşallah cumhuriyeti tekrar kuracağız. Ayırımcılık yapmayan, güçsüze sahip çıkan, kabahat işleyene hesap soran devlet babamıza, devleti tek kişiye devretmeyecek, devlet babamıza tüm ortak aklın sahip çıktığı parlamentomuza, bağımsız yargıya tekrar sahip çıkmak için ‘hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.

PİLAV DAĞITTI

Cankurtaran, konuşmasının ardından platformdan inerek alandakilere pilav dağıttı.

















