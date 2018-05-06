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CHP'liler Deniz Gezmiş'i andı

Mezar başında siyaset yapılabileceğini ifade eden CHP'li Mustafa Balbay, 24 Haziran'da Denizlerin anısı için oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 13:10..
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CHP'liler Deniz Gezmiş'i andı

Ankara'da, 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma töreni düzenlendi.

CHP örgütleri tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 24 Haziran için oy çağrısı yaptı.

CHP dışında birçok parti yetkilisinin de anma törenine katıldığını belirten CHP'li vekil, "Deniz Gezmiş herkesin gözlerinde yaşıyor" dedi.

"MEZAR BAŞINDA SİYASET YAPILIR"

Topluma mal olan bir insanın itibarının silinemeyeceğini söyleyen Balbay, "Mezar başında siyaset yapılır mı? Evet, yapılır. Denizlerin anısını yaşatmak için 24 Haziran'da hepimizin görevi var. 24 Haziran'da tek adam iktidarına son verin diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'liler Deniz Gezmiş'i andı ViDEO

CHP'liler Deniz Gezmiş'i andı

CHP'liler Deniz Gezmiş'i andı

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