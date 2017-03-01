CHP'liler Grup Yorum davasına destek için gitti

18 Kasım'da Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Grup Yorum üyeleri (Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek) ile ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görülüyor.

Duruşma öncesi dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Ebru Timtik, tahliye kararı beklediklerini belirterek, "Yorum bu iktidarın zulmünün tarihini yazmıştır. Bu yüzden iktidar onları susturmak istiyor." dedi.

CHP'LİLER TUTUKLANMALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Grup Yorum üyelerinin tutuklanmasının ardından, gruba ilk destek CHP'li milletvekillerinden geldi. CHP'li vekiller özetle "Türküler susturulamaz" sloganları attı.

DAVA DESTEKÇİLERİ

Dava öncesi destek için gelenler arasında dikkat çeken isimler var. Bunlar;

- CHP'li Barış Yarkadaş

- CHP'li Mahmut Tanal

- Kürt şarkıcı Ferhat Tunç

- Sanatçı Edip Akbayram



