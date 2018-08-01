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CHP'liler imza savaşını yargıya taşıyacak

1250 delegenin oyunu sayamayarak kurultay tartışmalarını geride bırakamayan CHP'liler şimdi de yargıyı meşgul etmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 08:48..
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CHP, 24 Haziran seçimlerinden bu yana olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalandı. Muharrem İnce taraftarlarının imza kampanyası başlatmasıyla 15 gündür notere giderek 625 imzaya ulaşılması hedefleniyordu.

İmza günü sona erdi ancak bu kez de imzaların çekilmesi gündeme geldi.

YETERLİ İMZAYA ULAŞILDI MI

Muhalifler yeterli imzayı topladıklarını ve perşembe gününe kadar Genel Merkez'e teslim edileceğini iddia ederken, Genel Merkez yeterli sayıya ulaşılamadığını iddia ediyor.

CHP'liler imza savaşını yargıya taşıyacak

YARGIYA GİDECEKLER

1250 delegenin oyunu sayamayarak kurultay tartışmalarını geride bırakamayan CHP'lilerin imza kavgası henüz sona ermiş değil. Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP'liler işi yargıda çözmek istiyor.

Muharrem İnce ve taraftarları yargıya giderek işi netleştirmeyi hedefliyor ancak Genel Merkez de yargıya sıcak bakıyor.

CHP'liler imza savaşını yargıya taşıyacak

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