CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Tarkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsız olduğu için Türkiye'yi terk edeceğini yazdı. Tarkan, "yanlış algı oluşturuluyor" dedi.

Tarkan, kendisine ülkeyi terk edecek diyen Bild'e tepkili

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İran'a girişi yasaklanan Moein Van'da konser verdi

İran'a girişi yasaklanan sanatçı Moein'in konseri için Van'a gelen İranlı turistler, bütün gece hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek eğlendiler.