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CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

Düzce Akçakoca'da düzenlenen CHP İlçe Kongresi'nde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmayınca bir gazeteci sahneye çıkıp İstiklal Marşı'nı okuttu.

İHA | 09.12.2017 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

CHP Akçakoca ilçe teşkilatında 3 adayın yarışacağı kongre, öğretmen evi salonunda gerçekleşti. Kongreye protokol üyelerinin yanı sıra, partililer katıldı.

İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI UNUTTULAR

Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun bir dakikanın üzerine çıkmasının ardından, İstiklal Marşının çalınamaması üzerine sahneye yerel gazeteci Özdal Alas çıktı.

CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu VİDEO

CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

GAZETECİ ALKIŞ ALDI

Boynunda fotoğraf makinesi ile İstiklal Marşını salondaki partililere okutan Alas, alkış aldı.

Yerel Gazeteci Özdal Alas, emekli öğretmen olduğunu ve yaklaşık 7 yıldır yerel gazete çıkardığını ifade etti.

CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

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