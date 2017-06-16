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CHP'liler İzmir'den İstanbul'a yürüyecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılmak isteyen İzmirli CHP'liler, 17 Haziran'da yola çıkacak.

16.06.2017 - 13:57
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Ankara'da yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü İstanbul Maltepe Cezaevi'nde sonlandıracak.

Yaklaşık 24 gün sürecek bu yürüyüşe, CHP örgütlerinden destek açıklamaları geldi.

İZMİR'DEN ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başlamasından sonra İzmir İl Başkanlığı'nda toplanan ilçe başkanları, yürüyüşe katılma kararı aldı.

KÖPRÜDEN GEÇİŞ YOK

17 Haziran'da yola çıkacak olan CHP'liler; Alsancak'tan çıkıp, Akhisar, Balıkesir, Bursa ardından da Yalova'ya ulaşacak.

Osmangazi Köprüsü'nden geçemeyecek olan CHP'lilerin Körfez'i dolaşması planlanıyor.

GÜNDE 20 KİLOMETRE

Günde 20 kilometre yürüyecek CHP heyeti, yol üzerindeki otel ve pansiyonlarda konaklayacak.

GEBZE BULUŞMASI

CHP'liler, Gebze'de Kemal Kılıçdaroğlu ile yürüyüşü birleştirmeyi hedefliyor.

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