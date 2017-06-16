CHP'liler İzmir'den İstanbul'a yürüyecek

Ankara'da yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü İstanbul Maltepe Cezaevi'nde sonlandıracak.
Yaklaşık 24 gün sürecek bu yürüyüşe, CHP örgütlerinden destek açıklamaları geldi.
İZMİR'DEN ADALET YÜRÜYÜŞÜ
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başlamasından sonra İzmir İl Başkanlığı'nda toplanan ilçe başkanları, yürüyüşe katılma kararı aldı.
KÖPRÜDEN GEÇİŞ YOK
17 Haziran'da yola çıkacak olan CHP'liler; Alsancak'tan çıkıp, Akhisar, Balıkesir, Bursa ardından da Yalova'ya ulaşacak.
Osmangazi Köprüsü'nden geçemeyecek olan CHP'lilerin Körfez'i dolaşması planlanıyor.
GÜNDE 20 KİLOMETRE
Günde 20 kilometre yürüyecek CHP heyeti, yol üzerindeki otel ve pansiyonlarda konaklayacak.
GEBZE BULUŞMASI
CHP'liler, Gebze'de Kemal Kılıçdaroğlu ile yürüyüşü birleştirmeyi hedefliyor.